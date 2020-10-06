أبيض الناشئين يختتم تجمعه الداخلي

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين، أول من أمس، تجمعه الداخلي، الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً المقررة في مملكة البحرين العام المقبل.

وخاض أبيض الناشئين خلال فترة المعسكر تجربتين وديتين، الأولى أمام فريق عجمان، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، وسجل أهداف منتخبنا علي المعمري «هدفين» وسلطان عادل، فيما فاز في التجربة الثانية على فريق الشارقة بهدف دون رد، أحرزه اللاعب سلطان عادل محمد.

وقال ماجد سالم مدرب المنتخب إن المعسكر يأتي استكمالاً للبرنامج المعد مسبقاً للمنتخب والمعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حيث نحرص على الاستفادة من التجمعات القصيرة، وخوض عدد من التجارب الودية، بهدف تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

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