فوزان للنصر والشارقة بكأس الاتحاد للصالات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

استهل فريقا النصر والشارقة، مشوارهما في الدور التمهيدي في كأس الاتحاد لكرة الصالات في جولته الأولى، بفوزين لافتين، حيث تفوق العميد على ضيفه الحمرية بنتيجة 6-4، وسطر الملك فوزاً رائعاً على ضيفه مليحة 4-1، ليتصدر الشارقة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وبفارق هدف عن النصر، المتساوي معه في النقاط. ويحل مليحة والحمرية في المركزين الثاني والثالث، حيث بلغ مجموع أهداف المباراتين 15 هدفاً، إضافة إلى أهداف مباراة اتحاد كلباء، التي انتهت 4-3، يصبح مجموع الأهداف 22 هدفاً في 3 مباريات، وكان للمقيمين النصيب الأكبر.

سجل للشارقة البرازيليان غابريل بورديفني وكارلوس إدواردو، والشقيقان منصور جميل وعبد الكريم جميل، ويتوقع أن يكون للملك كلمة مسموعة في مسابقات الصالات، بعد المردود المتميز الذي قدمه في الظهور الأول، فضلاً عن إدارته الفنية المتميزة، بقيادة المدرب البرازيلي ماركينوس مدرب منتخب البرازيل السابق.

وسجل للعميد في شباك الحمرية العنيد، كل من محمد عبيد وأحمد رجب وجلال الصيادي وخالد حارب وديفيد وطلال فهد عبد الرحمن، الذي سجل أحد أهداف الحمرية في شباك فريقه النصر.

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