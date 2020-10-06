«الميركاتو» يُغلق أبوابه اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يغلق «الميركاتو» الصيفي للاعبي كرة القدم، أبوابه في الخامسة من مساء اليوم، بعد منافسات قوية بين الأندية، للتعاقد مع أفضل اللاعبين، من خلال صفقات ساخنة طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً من 15 يوليو الماضي، وشهدت تلك الفترة، ما يقرب من 150 صفقة لقيد اللاعبين المواطنين والأجانب، بصفوف الأندية المحترفة، خلاف صفقات أندية «الهواة»، ويعاد فتح باب القيد في المرحلة الشتوية، اعتباراً من 5 يناير إلى الأول من فبراير.

وشهدت الساعات الماضية، تسارع خطى الأندية، من أجل قيد لاعبيها الجدد، سواء من فئة الأجانب أو اللاعبين المقيمين، حيث قام شباب الأهلي بقيد لاعبه الأوزبكي عزيز غانييف، ليكمل عقد الأجانب الأربعة، فيما ضم نادي تحاد كلباء السويسري ديفيد مارياني «29 عاماً»، في وظيفة صانع الألعاب، معاراً من شباب الأهلي، بديلاً عن الأرجنتيني ماتياس بيسانو، الذي استغنى عنه النادي.

ويخضع السويدي صاموئيل «30 عاماً» للفحص الطبي، قبل التوقيع رسمياً مع الفجيرة، بعد اتفاق الطرفين على كافة الشروط، ليتم قيده كمحترف رابع في صفوف الفريق، بعد التعاقد مع التونسي فراس بالعربي والبرازيلي روزا، ورولا نجم منتخب كاراساو.

وتعقد لجنة أوضاع وشؤون اللاعبين، برئاسة هشام الزرعوني، مؤتمراً صحافياً «عن بُعد»، عقب غلق باب القيد، لإعلان تفاصيل عمليات القيد خلال الفترة الماضية.

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