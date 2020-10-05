48ساعة على ضربة البداية للموسم الكروي

المصدر: البيان الإلكتروني

48 ساعة باتت تفصلنا عن انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2020-2021، الذي ينطلق مساء بعد غدٍ الخميس ببطولة كأس الخليج العربي، تليها مسابقة دوري الخليج العربي في 16 من الشهر نفسه، لتعود الحياة إلى ملاعبنا بعد غياب إثر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويأتي انطلاق الموسم الرياضي بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وإعلان البروتوكول الخاص بالمباريات، والذي يتضمن الإرشادات والتعليمات لجميع المعنيين من لاعبين، أندية، إعلام، شركاء وغيرهم.

وقال وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية: «سعداء بانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وهي مناسبة نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة التي وفرت كل الإمكانات للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما نشد على أيدي خط دفاعنا الأول على تضحياتهم في سبيل توفير الصحة والسلامة للجميع، الشكر موصول كذلك للجهات المختصة على المتابعة المتواصلة والتنسيق المثمر لضمان عودة النشاط الرياضي».

وأضاف الحوسني: «نشيد كذلك بدعم اتحاد الإمارات لكرة القدم والأندية المحترفة للرابطة، ونتطلع لموسم مليء بالتشويق والتحدي، ولكن سلامة اللاعبين والعاملين في المباريات أولوية بالنسبة لنا، ولذلك ندعو الجميع للالتزام باشتراطات البروتوكول الخاص بعمليات المباريات، وندعو الجماهير إلى مواصلة تقديم الدعم للأندية واللاعبين، الجماهير فاكهة الملاعب، ولكن الظروف الحالية تقتضي إقامة المباريات من دون حضور جماهيري حرصاً على سلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد».

وبدوره، أكد راشد الزعابي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم أن نادي الوحدة دائماً يتطلع للمنافسة على جميع الألقاب لإسعاد محبي النادي، وأضاف «هناك إصرار من جميع اللاعبين على التركيز وتحقيق الطموحات مع إدراكنا التحديات التي ستواجهنا في الموسم الجديد».

وأوضح الزعابي أن استعدادات الفريق تجري بالشكل المطلوب ضمن خطط المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش مع التزام وحرص من اللاعبين على التركيز في التدريبات وهذا هو المطلوب في ظل الوضع الراهن للوصول إلى أفضل المستويات. وتمنى رئيس شركة الوحدة لكرة القدم من الجميع، قبيل انطلاق المنافسات، الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هذا الأمر مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع وخاصة أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة للقضاء على هذا الوباء.

ومن جانبه، قال علي كانو رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم إن «الفريق مستعد لاستئناف المسابقات الكروية بعد فترة توقف إجبارية بسبب جائحة كورونا التي أجبرت الجميع على التزام الصمت الكروي الرسمي والدخول في مرحلة البيات الشتوي مبكراً لضمان السيطرة على المرض والحد من انتشاره في المجتمع» مضيفاً: «في ضوء ذلك عملت شركة نادي اتحاد كلباء على اتباع توجيهات الحكومة الرشيدة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجانب عمل الفحوص الدورية الأسبوعية واتباع البروتوكول الطبي الصادر عن الجهات المعنية في الدولة».

وعلى صعيد العمل الفني قال كانو «استقرت الإدارة الفنية على المحافظة على مكتسبات الفريق التي حققها في الموسم الماضي من خلال التجديد للمدرب المخضرم خورخي داسيلفا والتجديد لأبرز نجوم الفريق المواطنين والأجانب وتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المواطنين المتميزين واللاعب الدولي التشيلي جونيور، الذي سيشكل إضافة كبيرة للفريق بجانب استعارة بعض اللاعبين المواطنين والمتوقع أن يكون لهم دور إيجابي في الفريق».

وأوضح كانو أن فريق اتحاد كلباء خاض فترة إعداد مثالية أكدت الاستعداد الكامل لخوض موسم رياضي استثنائي يحقق فيه الفريق طموحات الجماهير العاشقة للأصفر الكلباوي.

جهوزية

أما عبدالله العجلة رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم فقد أكد جهوزية النادي لانطلاقة منافسات الموسم الجديد التي يخوض فيها الفريق أولى مبارياته خارج ملعبه في 16 أكتوبر أمام الفجيرة، وأشار العجلة للخبرة الكبيرة التي اكتسبها منظمو المباريات والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبون في النادي من ناحية تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد 19 حسب البروتوكول الصادر عن اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، بعد تنظيم النادي دورة ودية بمشاركة أربعة أندية نالت الإشادة من قبل المسؤولين من ناحية تطبيق الإجراءات، ثم مشاركة الفريق بعدها في البطولة المجمعة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا والتي لم تواجه الفريق فيها أي مشكلات من ناحية تطبيق بروتوكول المباريات المطبق بواسطة الاتحاد الآسيوي.

وفي نفس السياق، أشاد ناصر الظفري عضو مجلس إدارة نادي عجمان والمدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالدور الكبير والمتميز الذي يلعبه اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية في جعل ملاعبنا آمنة مضيفاً «يستأنف دورينا هذا الموسم في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها السالبة على كافة أشكال الحياة، وبينما يعود النبض للملاعب تدريجياً تلعب الإجراءات الوقائية والاحترازية دوراً مهماً في تحديد السلوكيات والأنشطة داخل نادينا، فنحن بالقلعة البرتقالية نطبق التوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بجدية تامة حفاظاً على صحة اللاعبين بصورة خاصة ومجتمعنا بصورة عامة». واسترسل الظفري قائلاً «نحن في إدارة نادي عجمان نؤكد التزامنا توجيهات قيادتنا الرشيدة حفاظاً على بلادنا ومجتمعنا الذي نعد أنفسنا شركاء في رعايته وحفظه، ونقدم الشكر لكل من حمل هم هذا الوطن وظل يعمل ليلاً ونهاراً لرفعته وتقدمه وتطوره». وأوضح «قمنا بتحديد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بصورة تغطي جميع التفاصيل بدءاً من وصول اللاعبين حتى بداية التمرين أو المباراة ومغادرتهم النادي، وتشمل هذه الإجراءات عمليات التعقيم الدورية لمنشآت ومركبات النادي وتوفير الملصقات الإرشادية».

تحضيرات

وعلى الصعيد ذاته، أكد حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن الفريق بات جاهزاً لخوض غمار الموسم الجديد، بعد فترة تحضيرات بدأها الإمبراطور يوليو الماضي، من خلال برنامج إعداد خاص لتأهيل اللاعبين للعودة إلى ممارسة كرة القدم مرة أخرى بعد توقف دام ما يقارب خمسة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم. لافتا إلى أن الوصل خاض 6 مباريات ودية مع فرق محلية تحضيراً للموسم الجديد، الذي سينطلق بمواجهتي الوحدة بالدور الأول من بطولة الكأس، وبني ياس في مستهل مشوار الفريق بالدوري. حيث واجه فهود زعبيل الفجيرة في وديتين، وشباب الأهلي، عجمان، الجزيرة، واتحاد كلباء. وأشار حميد يوسف إلى أن الوصل كان ولا يزال حريصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة خلال هذه الفترة الحرجة والتي بدأت بعمليات تعقيم شامل لكافة منشآت النادي ومرافقه، بجانب نشر أجهزة التعقيم، وتوفير فحص للاعبي وموظفي النادي بشكل دوري.

رغبة

وبدوره، عبر عبدالرحيم جمعة مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة عن رغبة فريقه في تقديم مستوى يوازي على الأقل ما قدمه الفريق خلال الموسم الماضي بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع الفرق. وأثنى مدير الفريق الأول بنادي الظفرة على الدور الكبير الذي يقوم به منتسبو القطاع الصحي بالدولة وكل المؤسسات التي عملت متضامنة خلال الفترة السابقة لتسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها بتوجيهات القيادة العليا التي تضع مصلحة المواطن في صميم أولوياتها، مشيراً إلى أن بروتوكول عودة النشاط الرياضي جعل صحة الرياضيين أولوية قصوى مقدماً شكره إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية لجهودهما الملموسة في هذا المجال.

وأوضح جمعة أن الظفرة يدخل الموسم الجديد برحيل عدد من اللاعبين الأساسيين ومدربه الذي حقق معه أكثر من إنجاز خلال الموسمين الأخيرين وقال «تعود فريق الظفرة مثل هذه الظروف، فهو فريق يعشق التحديات، إدارة النادي سعت إلى تعويض اللاعبين المغادرين بآخرين متميزين وأمنت على المواصلة مع نفس المدرسة الصربية التدريبية». وتمنى مدير الفريق الأول بنادي الظفرة التوفيق للجميع في الخروج بموسم يوازي تطلعات القاعدة الرياضية والمجهود الذي بذله الجميع من أجله.

استعداد

ومن جانبه، تحدث صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة نادي بني ياس لكرة القدم، المشرف على الفريق الأول عن استعدادات فريقه قائلاً «مستعدون للموسم الجديد من جميع الجهات، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة والتعامل مع كوفيد 19 بالشكل الصحيح والمثالي، نعلم مدى تأثير هذه الجائحة في انطلاقة الموسم الرياضي، وقد يكون لها تأثير بعض الشيء في المستقبل، ولهذا قمنا بوضع العديد من الفرضيات وأفضل سبل التعامل الممكنة من أجل سلامة الجميع»، وأضاف «نأمل أن يقدم السماوي مستوى يليق بالعمل الذي تم القيام به خلال الفترة الماضية، رياضتنا مسؤولية كبيرة على عاتقنا، ونريد تقديم مستوى يليق بالكرة الإماراتية، سنفتقد الجماهير كثيراً مع بداية الموسم الجديد، ونأمل أن نراهم قريباً فهم حلاوة الدوري».

وبدوره، ذكر علي خليل عضو مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم أن الفريق يسعى إلى تحقيق نتائج طيبة ومستوى يليق بفريق خورفكان تحت قيادة المدرب الجديد البرازيلي كايو زاناردي الذي وقع مع الفريق مدة موسم واحد. وكشف خليل عن استمرار تحضيرات النسور للموسم الجديد بهمة كبيرة، مشيداً بالروح المعنوية العالية خلال التدريبات اليومية وفي المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين والتركيز على الجانب اللياقي للفريق. وأضاف «نطمح في الأيام القليلة القادمة للوقوف على الجهوزية لبداية الموسم، وخصوصاً مع تبقي أقل من أسبوع على مباراة الفريق مع العين في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي».

تأهب

أما علي عبدالله سعيد البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا والمشرف على الفريق الأول للكرة فتحدث عن استعداد نادي حتا لانطلاقة مسابقات الموسم الكروي الجديد قائلاً «أنهى فريق حتا مبارياته الودية بالتعادل مع خورفكان بهدف لكل فريق ونتأهب لاستقبال بني ياس على استاد حمدان بن راشد بحتا ضمن مسابقة كأس الخليج العربي» وأضاف «الإعصار جاهز لمواجهات الدوري حيث يلاقي حتا خارج القواعد مضيفه الوحدة يوم 16 الجاري بملعب آل نهيان في العاصمة أبوظبي». وأكد البدواوي أن إدارة النادي برئاسة علي البدواوي رئيس مجلس الإدارة قد فرغت من كافة الإجراءات الاحترازية وذلك وفقاً لبروتوكول اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية، موضحاً أن شركة حتا كرة القدم تقوم بإجراء تعقيم مستمر للملاعب إلى جانب إجراء فحوص متواصلة لكافة لاعبي الفريق وقياس درجات الحرارة فضلاً عن الإرشادات التي يتبعها النادي وذلك منعاً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي سياق متصل، قال عبدالله بن قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة إن النادي مستعد لانطلاقة مسابقات الموسم الكروي والتي تبدأ يوم الخميس القادم وإن إعداد الفريق كان على أكمل وجه من حيث انتظام اللاعبين في التمارين والعمل بتوجيهات الجهاز الفني، مشيراً إلى الالتزام بكل التوجيهات التي وردت من اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين والخاصة بقواعد البروتوكول وعمليات المباريات من الناحيتين الطبية والتنظيمية، مضيفاً إن إدارة النادي قد فرغت من تعقيم ملعب المباراة بتقسيماته المختلفة من غرف الملابس وأماكن دخول وجلوس الأفراد المسموح بوجودهم داخل الملعب وخارجه من جهاز فني ولاعبين وإداريين وإعلاميين وأجهزة أمنية وغيرهم. وأكد ابن قانون استعداد إدارة النادي التام لبدء الموسم والالتزام بالمعايير الطبية والفنية التي تضمن سلامة كل الأفراد.

صعوبة

ومن جهته قال علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لمجموعة نادي الجزيرة الفترة الماضية كانت صعبة بالنسبة لكرة القدم، ولكننا سعداء بتجاوز هذه الصعوبات وبعودة النشاط الكروي في دولتنا، وسعداء أيضاً بأن الفريق الأول في النادي سيبدأ الموسم الجديد بشكل رسمي في نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف الحمادي نود في نادي الجزيرة أن نعرب أن امتناننا العميق وشكرنا البالغ لكل من لعب دوراً في عودة كرة القدم إلى الملاعب، ولكل من ظل يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ونؤكد أن الفرق الرياضية المنتسبة للنادي ظلت ملتزمة على الدوام تطبيق أعلى معايير السلامة وفق التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن وباء كوفيد 19 وذلك من خلال الالتزام بالتعقيم المستمر لكل المرافق والمعدات والفحوص الدورية لجميع الرياضيين والموظفين.

واختتم تصريحه برسالة لجماهير الفريق قائلاً نثق بأن جمهورنا سيقف كالعادة خلف الفريق داعماً ومشجعاً للاعبين حتى وإن كان هذا الدعم من خارج الملعب، لأن مساندة المشجعين تلعب أهم الأدوار في تحقيق الأهداف الموضوعة للفريق خلال هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز