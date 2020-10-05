العين يكشف عن شراكة جديدة مع عود بيوتيك

المصدر: العين- البيان الرياضي

كشف نادي العين، عن توقيع عقد شراكة جديدة مع مجموعة «عود بيوتيك»، المتخصصة في صناعة أرقى العطور العربية العتيقة، وبموجب الاتفاقية، سيتم طرح خمسة عطورات جديدة، بشعار نادي العين، بداية من يوم غدٍ في الأسواق، ومتجر النادي الرسمي، ويحكي تصميم كل عطر، والتركيبة الخاصة به، عن حقبة مهمة في تاريخ إنجازات «الزعيم»، كما تتضمن الاتفاقية، بنوداً خاصة برعاية برنامج «صباح العين»، الذي يبث أسبوعياً على قناة العين.

ورحب راشد عبد الله المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، بانضمام مجموعة «عود بيوتيك»، إلى رعاة «الزعيم» بداية من الموسم الكروي الجديد، مبيناً أن نادي العين دائماً يبحث عن الجودة العالية في المنتج الذي يقدمه الشركاء، سعياً لترسيخ مبدأ التميز في جميع المجالات، واتساقاً مع رؤية النادي وخططه الاستراتيجية، من أجل تقديم خدمات استثنائية لجماهير العين الوفية.

مناسبات

يحمل كل عطر تاريخ مرحلة مهمة في مسيرة النادي، بداية من تاريخ تأسيس النادي عام 1968، كما أن هناك عطراً يحمل اسم 1974، السنة التي توج فيها العين بأول الألقاب، و2003 عام التتوج بلقب البطولة الآسيوية، وهناك عطر يحمل اسم 2018، العام الذي سجل فيه العين رقماً عالمياً جديداً على المستويين المحلي والخليجي، كأول نادٍ يصل إلى نهائي مونديال الأندية الإمارات 2018، إلى جانب عطر الجاهلي، الذي يحكي قصة شعار هذا الكيان الشامخ.

بدوره، أعرب يعقوب يوسف الحمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة «عود بيوتيك»، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى شركاء أحد أبرز وأفضل كرة القدم الإماراتية والآسيوية، موضحاً أن اسم نادي العين العالمي، يحفز جميع المؤسسات الكبيرة والشركات المرموقة، على المنافسة لإبرام عقد شراكة ورعاية، ولأن طموحات مجموعتنا كبيرة، لم نجد أفضل من «الزعيم»، لربط منتجاتنا باسمه، خصوصاً أن العطورات الخمسة، قد تم تركيبها بمواصفات عالمية، وبواسطة خبراء ومختصين من فرنسا، إلى جانب خبراتنا الإماراتية.

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