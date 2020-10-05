البطائح يتعاقد مع مدرب بالريمو الإيطالي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد مجلس إدارة نادي البطائح، مع المدرب الإيطالي جيوفاني تيديسكو مدرب نادي بالريمو الإيطالي، وذلك خلفاً للمصري عصام عبده، الذي تقدم باعتذاره لإدارة النادي لأسباب خاصة.

وأكد حمد سالم الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، أنهم قبلوا اعتذار عصام عبده، مشيراً إلى أن التعاقد مع الإيطالي جيوفاني، جاء بناءً على السيرة الذاتية التي يمتلكها، بعد إشرافه على تدريب عدد من الأندية الإيطالية، والتي من بينها بالريمو الإيطالي، وأندية أخرى خارج موطنه، إلى جانب ارتدائه لقمصان أندية فيورنتينا وجنوى بالدوري الإيطالي.

وتمنى الكتبي، التوفيق للمدرب الجديد، الذي باشر مهامه رسمياً مع فريق البطائح، الذي يسعى للحفاظ على الصورة الجيدة التي كان عليها خلال الموسم الكروي السابق، والذي ألغي بسبب تفشي جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق تمكنوا من تقديم مباريات على مستوى عالٍ من الجدية والانضباط، فضلاً عن تأهلهم إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومنافستهم على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي، بعد احتلال الفريق للمركز الثالث، خلف دبا الحصن الوصيف والإمارات.

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