ورشة ناجحة لمسابقات «الهواة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل لممثلي أندية دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بشأن مسابقات أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020 - 2021، التي ستنطلق منافساته اعتباراً من يوم 9 أكتوبر الجاري، بمباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى.

حضر الورشة أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، الذي رحب بممثلي الأندية، وشكر لهم حرصهم على حضور الورشة، والمقترحات والأفكار التي تقدموا بها، لضمان انطلاقة مميزة للموسم الرياضي الجديد، متمنياً لجميع الفرق، التوفيق في مختلف المسابقات. كما ناقشت الورشة عدة محاور، تتعلق بمتطلبات تنظيم المباريات، وواجبات الأندية المستضيفة، وبروتوكول المباريات، وبطاقات الاعتماد للاعبين وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية.

وكانت لجنة المسابقات قد اعتمدت انطلاقة منافسات دوري الدرجة الأولى 13 نوفمبر المقبل، على أن تنتهي البطولة في 24 إبريل 2021.

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