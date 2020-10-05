غاييف الأجنبي الرابع في شباب الأهلي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

قام شباب الأهلي بتسجيل الأوزبكي عزيز غاييف، ليكون الأجنبي الرابع في قائمة فريق الكرة في الموسم الجديد، الذي ينطلق الخميس المقبل، بمباريات كأس الخليج العربي.

وتم قيد غاييف، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في مشاركته مع «فرسان دبي» في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بجانب صعوبة التوصل إلى صفقة متميزة في الساعات المتبقية لإغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وسيكون رباعي شباب الأهلي من البرازيلي كارلوس إدواردو وغاييف والأرجنتيني كارتابيا، وهيلدون راموس من الرأس الأخضر، والمنتظر أن يتم قيده بديلاً للبرازيلي المصاب ليوناردو.

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