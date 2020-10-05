العضلة الخلفية تُبعد خليل عن «الأبيض»

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

‏تسببت العضلية الخلفية، في استبعاد أحمد خليل مهاجم منتخبنا الوطني من معسكر «الأبيض»، المقام حالياً في دبي، وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابة اللاعب في العضلة، وحاجته للعلاج والراحة لفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، لينضم إلى قائمة المصابين، التي تضم عمر عبدالرحمن وماجد حسن وعلي صالح وعبدالله رمضان.

وتتواصل تدريبات المنتخب اليومية، تحت إشراف الكولومبي بينيتو، والذي يركز على توفير مزيد من التجانس بين اللاعبين، ورفع معدل اللياقة، ليكون الفريق في جاهزية كاملة.

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