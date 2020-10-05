مبخوت: لن نفرّط في حلم المونديال

المصدر: (دبي - وام)

أكد علي مبخوت مهاجم المنتخب أنه فخور بالإنجازات التي حققها مع «الأبيض» والجزيرة، وأن تسجيله 63 هدفاً تحقق بجهود زملائه واهتمام مدربيه وتشجيع الجماهير له، وأوضح أن طموحاته مع «الأبيض» والجزيرة بلا حدود، وأن تأهل منتخبنا إلى نهائيات مونديال 2022، ونهائيات «آسيا 2023»، هو أهم الأولويات ولن يتم التفريط فيه.

ووجه مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب خليجياً ، وهداف آسيا في 2015 ،رسالة للجماهير جاء فيها «ثقوا بنا، وساندونا فنحن نحتاج دعمكم، والفرصة كبيرة للتأهل إلى المونديال ولن نفرط فيها». وأضاف: لا أهتم بالأرقام الشخصية قدر اهتمامي بتحقيق الانتصارات والألقاب مع المنتخب، ومع الجزيرة.

وتابع مبخوت الذي يحتفل اليوم بوصوله إلى 30 عاماً قائلاً :الإمارات وطن التسامح والسلام والإنسانية، وتستحق من أبنائها كل التضحيات لرفع علم الدولة خفاقاً، وإسعاد قادتها والجماهير.

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