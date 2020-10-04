الحمرية يضم مهاجم منتخب مدغشقر تاسيما

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد الحمرية مع المهاجم اندريا تاسيما لاعب منتخب مدغشقر وذلك خلفا للبرازيلي رفائيل سانتياجو لاعب دبا الحصن السابق الذي انضم لصفوف الحمرية خلال الميركاتو الشتوي الحالي لكنه فشل في اثبات وجوده في تشكيلة المدرب التونسي غازي الغرايري المدير الفني لفريق الحمرية وكانت إدارة النادي قد ضمت قبل أيام البرازيلي خوزية التون قادماً من الوحدة السعودي ولاعب الوصل السابق

ويلاقي الحمرية في افتتاحية مباريات تمهيدي كاس رئيس الدولة ضيفه دبا الحصن في ديربي امارة الشارقة لحساب المجموعة الأولى والتي وصفت بالحديدية .

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