كلباء يستعير مارياني من شباب الأهلي

المصدر: كلباء – محمد فضل

ضم نادي تحاد كلباء اللاعب السويسري ديفيد مارياني " 29 عاماً " في وظيفة صانع الألعاب قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة وذلك خلفاً للاعب الأرجنتيني ماتياس بيسانو الذي استغنى عنه النادي لضعف مستواه .

وتقدم علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة خليفة سليمان وإدارة شركة نادي شباب الأهلي

والتحق مارياني بتدريبات النمور اعتباراً من اليوم تأهباً لمباراة الجزيرة في افتتاحية مباريات كاس الخليج العربي يوم الخميس المقبل بملعب اتحاد كلباء

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