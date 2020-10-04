لوفانور الأبرز في وديات العنابي بـ «الثلاثة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد المولدوفي هنريكي لوفانور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عزمه على الظهور بشكل جيد مع العنابي في الموسم الجديد، وإثبات أنه صفقة بإمكانها تحقيق الإضافة رغم بعض الانتقادات التي طالت التعاقد مع اللاعب من جانب جمهور الوحدة، وذلك بعدما سجل هدفاً في ودية الجزيرة أول من أمس التي انتهت لمصلحة العنابي بثلاثية نظيفة سجلها خليل إبراهيم وإسماعيل مطر ولوفانور.

وأحرز لوفانور ثلاثة أهداف في آخر 3 وديات خاضها الوحدة أمام الحمرية وعجمان والجزيرة، إذ ينتظر أن يترجم الظهور الجيد في الوديات خلال المباريات الرسمية.

كما ظهر بشكل جيد في ودية الجزيرة نجم وقائد الفريق إسماعيل مطر الذي يثبت يوماً بعد يوم أنه لاعب من الطراز الفريد، فيما لم يحالف التوفيق السلوفيني تيم ماتافز الذي قدم مباراة جيدة رغم عدم تسجيله في الودية الخامسة على التوالي.

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