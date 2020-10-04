الصربي ألكسندر يبدأ مع الظفرة بعد لقاء شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

يبدأ المدرب الصربي ألكسندر فيسيلوينتش، مهمته الفنية في قيادة الظفرة، عقب مباراة شباب الأهلي الافتتاحية للفريقين، في منافسة كأس الخليج العربي، يوم الجمعة المقبل، والتي يتولى فيها المهمة المدرب السوري محمد قويض، الذي كلفه النادي بالإشراف على تدريب الفريق، عقب انتقال الصربي فوك رازوفيتش إلى تدريب الوحدة، مطلع سبتمبر الماضي.

ويقضي ألكسندر حالياً فترة الحجر الصحي الإلزامية، بعد وصوله أبوظبي الأسبوع الماضي، والتي تنتهي قبل يوم من موعد مباراة فريقه الجديد، الذي سيشرف عليه خلال الموسمين المقبلين، حسب العقد الذي وقعه مع النادي، واكتفى ألكسندر خلال الأيام الماضية، بدراسة فريقه الذي شاهد له عدداً من المباريات عبر الفيديــــو، قبــــــل النزول إلى أرضية الملــــــــــــــــــعب، عقب مبـــــــــــــــــاراة شبـــاب الأهلي.

برنامج إعدادي

وأكد محمد قويض، أن الفريق نفذ برنامجاً إعدادياً جيداً، ووصل مرحلة جيدة من الجاهزية لخوض مباريات الموسم الحالي، مبيناً أن الإعداد شهد جدية كبيرة من لاعبيه، وقال: التدريبات تميزت بالإصرار والرغبة من اللاعبين في الاستفادة من فترة الإعداد، ومواصلة تقديم مستويات جيدة، بعد النجاحات التي حققها الفريق مؤخراً، ومنافسته القوية لجميع الأندية.

وقال المدرب السوري إنه على ثقة بأن الظفرة سيقدم موسماً حافلاً بالنتائج التي ترضي تطلعات الإدارة والجماهير، ذاكراً أن الفريق به عناصر متميزة، وفي ذات الوقت تتمتع بالخبرة، وأشار قويض إلى أن وجود مجموعة كبيرة من العناصر الجيدة، تقلل من تأثير رحيل مجموعة من اللاعبين إلى أندية منافسة. وأضاف: البدائل موجودة في الظفرة، كما أن التعاقدات الأخيرة، ساهمت في تغطية النقص.

وعلق قويض على مستوى المهاجم البرازيلي دينلسون الوافد الجديد، مؤكداً أنه ما زال يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع الأجواء، وأن الوقت ما زال مبكراً للحكم على قدراته. وأضاف: الفريق يحتاج إلى الدعم في الفترة المقبلة، والمباريات التنافسية ستحدد مستوى جميع اللاعبين.

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