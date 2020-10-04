تعديلات اللوائح في ورشة «الهواة» اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تعقد لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ورشة عمل «عن بُعد» لأندية دوري الدرجة الأولى اليوم، لشرح تعديلات لوائح مسابقات «الهواة»، وإجراءات الأمن والسلامة خلال المباريات، وترتيبات إقامة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تنطلق يومي 9 و10 الجاري، ويلعب خلالها الحمرية مع دبا الحصن، دبا الفجيرة مع الذيد، العربي مع البطائح، والإمارات مع التعاون، مصفوت مع مسافي، وتستمر التصفيات حتى 11 نوفمبر المقبل، ويصعد الأول والثاني إلى دور الـ 16 للبطولة، بمشاركة فرق دوري المحترفين «14 فريقاً».

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