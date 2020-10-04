دبي تنعش طموحات «الأبيض» بعد غياب 40 يوماً

المصدر: دبي- العوضي النمر

عاد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للتدريبات، أمس، بعد 40 يوماً من معسكر صربيا، بمعنويات عالية، وطموحات كبيرة للتأهل إلى نهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، عبر التصفيات المشتركة، وجاء لقاء الكولومبي خورخي بينتو المدير الفني واللاعبين بملعب نادي النصر في انطلاقة المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد حماسياً، وتعاهد الجميع على تحقيق حلم الجماهير بالتأهل للمونديال للمرة الثانية، ويتواصل المران حتى 12 الجاري على ملعب «العميد».

ويأتي التجمع في إطار الاستعدادات لخوض مباراتي ماليزيا وإندونيسيا المقبلتين، في حال تم تحديد موعدهما من «فيفا»، حيث يسعى «الأبيض» لنيل إحدى بطاقات التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، وغاب عن معسكر دبي عدد من اللاعبين، الذين حضروا معسكر صربيا لظروف الإصابات، وعدم الجاهزية منهم عمر عبد الرحمن، وعبد الله رمضان، وعلي صالح، وماجد حسن.

ويخوض منتخبنا خلال المعسكر مباراة دولية ودية أمام منتخب أوزبكستان 12 الجاري، وتقوم لجنة المنتخبات بمحاولات لتأمين مباراة دولية ودية يوم 8 أكتوبر، بعد اعتذار المنتخب الكويتي عن اللعب، لظروف إلغاء معسكره في الإمارات.

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