كلباء يتجه للاستغناء عن الأرجنتيني بيسانو

المصدر: كلباء – محمد فضل

تتجه النية داخل نادي اتحاد كلباء، للاستغناء عن اللاعب الأرجنتيني ماتياس بيسانو «28 عاماً»، الذي تم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك نسبة لتواضع مستواه، وعدم اقتناع الجهاز الفني للفريق بأداء «لاعب الارتكاز»، وذلك خلال المواجهات الودية التي خاضها النمور قبيل انطلاقة الموسم.

وتفيد المتابعات، بوجود أكثر من لاعب على طاولة كلباء، ومن بين الأسماء، لاعب برازيلي ارتدى من قبل شعار العميد النصراوي، إلى جانب أسماء أخرى مرشحة، من بينها ماريانو وبارفيز

ويوجد حالياً مع كلباء ثلاثة أجانب، هم التوغولي بينال ملابا، والبرازيلي زاندرسون، إلى جانب التشيلي جونيور فرنانديز.

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