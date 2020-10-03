مسافي يضم 4 لاعبين قبل غلق الميركاتو

المصدر: مسافي – محمد فضل

تعاقد مسافي مع 4 لاعبين، 2 منهم مواطنون، ومثلهما مقيمون، وذلك قبيل غلق باب الميركاتو الصيفي يوم 7 الجاري، حيث ضم كلاً من اللاعب محمد حسن القادم من مصفوت، والذي لعب من قبل لشباب الأهلي والإمارات والعروبة.

كما انضم لكتيبة الحصان الأسود أيضاً عبيد الشهياري، فضلاً عن لاعبين في خانة المقيمين هما المصري عمرو، والعاجي كوفي.

وكن دبا الحصن قد أغلق، أمس، ملف الأجانب بالتعاقد مع النيجيري إبراهيم مصطفى يوغا، والذي انضم لزميله الجزائري سيد عواج.

وبانضام يوغا تكون أندية دوري الهواة الـ11 قد أكملت التعاقدات الخارجية، تأهباً لانطلاقة مباريات الموسم الكروي الجديد يوم الجمعة المقبل بمباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة.

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