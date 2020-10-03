خورفكان يبدأ مرحلة زاناردي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان الجديد عزمه تحقيق تطلعات وآمال جمهور النسور، معبراً عن سعادته بانضمامه لعائلة خورفكان، لافتاً إلى أن تواجده مع نسور خورفكان يعتبر شرفاً كبيراً له. ووعد زاناردي الذي يقود الفريق اعتباراً من اليوم، في أول تدريبات فريقه تأهباً لمواجهتي العين المقبلتين في الكأس والدوري، بإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح في أعقاب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال المباريات الودية الأخيرة، مشيراً إلى أن خورفكان يضم لاعبين يتمتعون بمستوى عالٍ، وأنه شاهد الفريق في أكثر من مباراة خلال الموسم الماضي الذي لم يكتمل بسبب تفشي وباء كورونا، لافتاً إلى القيمة الفنية التي يمتلكها اللاعبون الأجانب والمواطنون وكذلك المقيمون.

ترحيب

ورحب نايف المنصوري عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بالمدرب زاناردي، والذي يُعد من المدربين الذين يملكون الخبرة والحماس، وذلك من واقع توليه تدريب فريق النصر خلال الموسم الماضي، وأشار المنصوري إلى أنهم في الشركة يتطلعون إلى تحقيق الانتصارات مع قدوم المدرب زاناردي، وكذلك مع عودة مباريات الموسم الكروي بعد التوقف الذي استمر لنحو 7 أشهر.

وقال المنصوري: «سيكون لاعبو الفريق على أتم الاستعداد لمباراتي العين المقبلتين، كما أن اللاعبين يتمتعون حالياً بمعنويات عالية، ويسعون إلى تقديم موسم متميز على غرار ما قدموه خلال مباريات مرحلة إياب الموسم الماضي قبيل التوقف القسري بسبب جائحة كورونا».

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