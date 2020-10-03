الجابري: بني ياس متمسك ببناء فريق المستقبل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد أحمد الجابري عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس، أن ناديه متمسك بالاستمرار في عملية بناء «السماوي» من أجل المستقبل، مبيناً أن الخطة بدأت فعلياً قبل 3 سنوات وأنها أثمرت بعد فترة وجيزة عن صناعة فريق من عناصر صغيرة السن تمتلك الموهبة وتقدم مستويات جيدة في جميع المنافسات.

وأضاف الجابري: الخطة سارت بشكل جيد بدليل أن بني ياس حالياً يعتبر أصغر فريق وسط أندية دوري الخليج العربي، لأننا تركنا فعلياً التفكير في اللاعب الكبير أو صاحب الاسم الكبير، وركزنا على اللاعبين الصغار مع عدد من عناصر الخبرة مثل فواز عوانة الذي يؤدي دور القيادة داخل الملعب بشكل جيد بجانب فهد الظنحاني.

أبناء الأكاديمية

وأبان عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس أن النادي في الوقت ذاته منح الفرصة لأبنائه من الأكاديمية مثل خميس الحمادي وعبدالله الرميثي وأحمد شحدة وغيرهم من المواهب الشابة التي ينتظرها مستقبل باهر إذا واصلت بجدية في مشوارها المقبل.

بناء

وأكد الجابري أن الهدف من بناء فريق شاب، تحقيق أفضل النتائج في المستقبل والوصول إلى منصات التتويج في السنوات المقبلة، لأن اللاعب الشاب يجتهد في تدريباته أكثر، ويتمتع بالطموح ويسعى بشكل مستمر إلى تحقيق أهدافه، ويستمر مع النادي سنوات طويلة، وأضاف: لكن في الوقت الراهن هدفنا تقديم كرة قدم جميلة وأن نكون من المنافسين الأقوياء في الدوري على مراكز متقدمة وليس المنطقة الدافئة، على أن نعمل لنيل البطولات في المستقبل، وهذا حق النادي في المنافسة وجني ثمار زرعه.

وأكد أحمد الجابري أنهم راضون تماماً عن سير عملية البناء والعناصر المتميزة التي يضمها كشف الفريق، وأضاف: متفائلون بمستقبل أفضل للسماوي، خاصة إذا تواصل العمل الجاد من اللاعبين بالمستوى ذاته الذي سار عليه الفريق في المواسم الماضية.

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