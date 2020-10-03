«الأبيض».. يتدرب في النصر بروح جديدة

المصدر: دبي - العوضي النمر

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم التحدي في فترة توقف النشاط الدولي «أيام فيفا»، ويعود للتدريبات اليوم باستاد آل مكتوم بنادي النصر بقائمة تضم 29 لاعباً في بداية معسكره الإعدادي في دبي الذي يستمر حتى 12 الجاري، وأهم ما يميز التجمع الجديد هي وجود روح الشباب، من خلال 4 عناصر جديدة تألقت في الفترة الماضية بجانب الاستعانة بعناصر الخبرة، وهي المرة الثالثة في عهد المدرب بينتو التي يتجمع فيها «الأبيض» ويتخلل المعسكر لعب مباراتين وديتين في إطار الاستعدادات لإقامة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها خلال عام 2021، ومن المقرر أن تكون الأولى 8 الجاري، ولم يتحدد طرفها بعد اعتذار المنتخب الكويتي ويجري اتحاد الكرة اتصالات مع عدة منتخبات لتعويض ودية الكويت، والثانية أمام منتخب أوزبكستان 12 الجاري، ويوجد احتمال أن تكون المباراتان أمام المنتخب الأوزبكي.

برنامج

ووفق البرنامج من المقرر أن يعود الأبيض للتجمع مرة رابعة خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام طاجيكستان وسوريا يومي 12 و16 نوفمبر، ويقام التجمع الخامس في يناير يتخلله المشاركة في دورة دولية ودية جار الإعداد لها.

تغييرات

ويشهد تجمع اليوم انضمام بعض العناصر الشابة من أمثال طحنون الزعابي وخليل الحمادي وحارب سهيل أصغر اللاعبين المنضمين ومحمد العطاس وذلك على ضوء مشاهدة الجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو لمباريات العين وشباب الأهلي والشارقة بدور المجموعات لدوري الأبطال الآسيوي، حيث أبدى إعجابه بأداء عدة لاعبين برزوا خلال المباريات، ويغيب بسبب الإصابة الرباعي عموري وعبدالله رمضان وعلي صالح وماجد حسن.

ويشهد بداية المران كلمة للمدرب يشرح خلالها البرنامج والترحيب بالعناصر الجديدة والتأكيد على أهمية المعسكر في رفع معدل لياقة اللاعبين وزيادة التجانس بين جميع اللاعبين.

فرصة

وكان معسكرا «الأبيض» الماضيان في العين وصربيا أتاحا للجهاز الفني فرصة متابعة اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم الفنية بشكل أكبر، وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو خلال معسكر صربيا على الجانب البدني بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

وستكون منافسات الموسم الجديد التي ستنطلق 8 الجاري فرصة جديدة للجهاز الفني للتعرف على اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض مباريات التصفيات المشتركة.

12

يحتاج «الأبيض» إلى 12 نقطة من 12 نقطة في المباريات الأربع المقبلة بالتصفيات، نظراً لقوة المنافسة في المجموعة السابعة التي يحتل فيها منتخبنا المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، مع وجود فارق 5 نقاط فقط بين أول أربعة منتخبات، حيث يتصدر فيتنام الترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين أمام ماليزيا بالمركز الثاني، و3 نقاط عن تايلاند بالمركز الثالث، ويطمح منتخبنا، إلى تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة أمام ماليزيا، من أجل العودة بقوة للمنافسة، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، ومع أهمية التأهل للدور المقبل في التصفيات، فإن المنافسة مرشحة لأن تشتعل مع استئناف المباريات، لذلك يجب أن يكون الإعداد قوياً متوافقاً مع أهمية المباريات وقوة المنافسات.

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