29 لاعباً يدشنون معسكر «الأبيض» في دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن خورخي بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قائمة «الأبيض» للمعسكر الداخلي في دبي، الذي يبدأ غداً ويستمر حتى 12 الجاري، ضمن أيام «فيفا» استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية بملعب حميد الطاير بنادي النصر، وضمت القائمة 29 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، إسماعيل أحمد، وليد عباس، فارس جمعة، يوسف جابر، سالم راشد، خميس إسماعيل، ماجد سرور، طارق أحمد، محمد العطاس، أحمد برمان، فابيو دي ليما، جاسم يعقوب، بندر الأحبابي، خلفان مبارك، خالد باوزير، طحنون الزعابي، خليل الحمادي، كايو كانيدو، حارب سهيل، علي مبخوت، أحمد خليل وتيغالي.

ويغيب عن صفوف «الأبيض» عدد من اللاعبين، لظروف الإصابات وعدم الجاهزية، منهم عمر عبدالرحمن «عموري» وعبدالله رمضان وعلي صالح وماجد حسن، كما ضمت القائمة 4 وجوه جديدة هم: طحنون الزعابي، خليل الحمادي، حارب سهيل، محمد العطاس.

ويخوض منتخبنا خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام نظيره الأوزبكي 12 الجاري، وتسعى لجنة المنتخبات لتأمين مباراة دولية أخرى يوم 8 الجاري، بعد اعتذار المنتخب الكويتي، وأنهى اتحاد الكرة كل الإجراءات الخاصة بالمعسكر، وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد، حيث خضع كل أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم.

وعقد بينتو اجتماعاً مع أعضاء الجهاز الفني، لوضع برنامج المعسكر، الذي سيشمل أداء تدريبات يومية ومحاضرات نظرية وفنية، وتم استعراض التقارير الفنية والطبية للاعبين، الذين تم استدعاؤهم، كما ناقش الجهاز الإداري لمنتخبنا الجوانب التنظيمية الخاصة بالتجمع والإجراءات، التي سيتم اتباعها خلال فترة المعسكر طبقاً للبروتوكول المحدث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز