تثبيت إحصاءات اللاعبين لموسم 2019 / 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت اللجنة الفنية برابطة المحترفين اعتماد تثبيت إحصاءات اللاعبين المترتبة على مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، للموسم الماضي 2019 / 2020، والذي لم يُستكمل.

وتشمل الإحصاءات، عدد الأهداف المسجلة والبطاقات الصفراء والحمراء خلال المسابقتين في الموسم الماضي، لغايات الإحصاءات فقط، دون ترتب أي أثر قانوني آخر.

واكد حسن المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية أن القرارجاء بعد دراسة شاملة من مختلف الجوانب الفنية والقانونية والمالية، وتم الإبقاء على هذه الإحصاءات، لكونها فردية، ومرتبطة باللاعبين.

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