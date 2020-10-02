الوحدة والجزيرة.. «بروفة» ودية في دبي اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يلتقي في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي بالعوير بدبي فريقا الوحدة والجزيرة في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 8 أكتوبر الجاري بكأس الخليج العربي.

وتعد المباراة بروفة أخيرة لفريقي العاصمة، إذ يلعب الجزيرة مباراته الأولى خارج ملعبه أمام اتحاد كلباء الخميس المقبل، فيما يستضيف الوحدة فريق الوصل باستاد آل نهيان يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري.

ويسعى الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للوحدة للاستقرار على ملامح التشكيلة التي قد يبدأ بها الموسم، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن إمكانية تبديل المهاجم السلوفيني تيم ماتافز وأن ودية الجزيرة قد تكون الأخيرة له، والتعاقد مع مهاجم بديل، لعدم ظهوره بصورة مقنعة في الوديات التي لعبها العنابي.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى أبوظبي عقب المباراة في ختام معسكره الإعدادي بدبي.

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