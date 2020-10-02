كانو: الموسم الجديد صعب على الفرق

المصدر: كلباء- محمد فضل

أكد علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي كلباء أن مسابقات الموسم الكروي المقبل تحتاج إلى جاهزية قصوى من كل لاعبي الفريق، إلى جانب الاستفادة من توجيهات وخطط المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا المدير الفني ومعاونيه.

جاء ذلك خلال اجتماع كانو بلاعبي الفريق الأول، أول من أمس، حيث طالبهم بمضاعفة وبذل مزيد من الجهد والعرق، وذلك عندما يحين موعد بدء المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.

وشدد كانو على ضرورة الجاهزية الكاملة للفريق في ظل منافسة ستكون صعبة، مشيراً إلى أن الفريق أمام تحديات كبيرة لتحقيق النتائج المرجوة، والذهاب بعيداً ضمن مباريات الدوري مع كامل الاحترام لبقية الفرق.

وتطرق كانو إلى الاهتمام المتواصل من قبل الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي، وتوجيهاتهما المستمرة بتسخير كل الظروف، من أجل أن يكون كلباء دائماً في المقدمة.

بدوره أكد اللاعب محمد الشحي المنتقل حديثاً إلى صفوف النمور قادماً من الشارقة أنهم كونهم لاعبين يواصلون التدريبات اليومية، مشيراً إلى أن إعلان عودة الدوري بعد أيام رفع من معنويات اللاعبين، قائلاً: «أتمنى أن نكون عند حسن ظن إدارة وجماهير اتحاد كلباء، والجهازين الفني والإداري».

وجدد الشحي قوله إنه سيسخر كل إمكاناته لفريقه كلباء، مشيداً بالحفاوة الكبيرة، التي وجدها منذ توقيعه في صفوف النمور.

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