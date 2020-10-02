3 لاعبين جدد في عجمان من المقيمين

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تعاقد نادي عجمان مع 3 لاعبين جدد من فئة المقيمين لفريق 21 سنة لكرة القدم بالنادي، وذلك ضمن استعدادات «البرتقالي» للموسم الكروي الجديد، وهم الهولندي من أصل مغربي أنور المحساني، والنيجيري دارلنغتون إيمانويل، والبرازيلي باربوسا، ليرتفع عدد اللاعبين المقيمين إلى 6، حيث ضمت قائمة الفريق الأول 3 لاعبين أيضاً، هم المغربيان عصام فايز وعصام سحتيت، والنيجيري أيو، وتسمح اللائحة في هذا الموسم، بتسجيل 6 لاعبين من فئة المقيمين، مناصفة بين الفريق الأول وفريق 21 سنة، والسماح بمشاركتهم في الفريقين. ويعول عجمان على اللاعبين الجدد في فئة المقيمين، في تحقيق نقلة نوعية لفريق 21 سنة، زيادة على الاستفادة منهم في الفريق الأول، بعد التجربة الناجحة الموسم الماضي للمغربي عصام فايز، المستمر للموسم الثاني على التوالي.

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