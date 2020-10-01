خورفكان وحتا يتعادلان تحت أنظار زاناردي

المصدر: متابعة – محمد فضل

تعادل فريقا خورفكان وحتا بهدف خلال المباراة الودية التي أقيمت اليوم بملعب خورفكان في الساحل الشرقي بكر للنسور اللاعب آرثر في شوط المباراة الأول وعدل الإعصار النتيجة خلال مجريات الشوط الثاني بهدف سجله الأرجنتيني برايان اراميس .

وحضر المباراة مدرب خورفكان الجديد البرازيلي كايو زاناردي المدرب السابق لنادي النصر والذي سيتولى المهمة رسمياً في خورفكان اعتباراً من يوم السبت المقبل خلفا للإسباني راؤل كانيدا الذي قدم اعتذاره لظروفه العائلية .

وقام المدرب زاناردي بتدوين عدة ملاحظات عن فريقه قبيل ان يشرف على الفريق تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد.

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