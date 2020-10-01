الوصل يخسر بالأربعة أمام كلباء

المصدر: دبي-علي شدهان

خسر فريق الوصل الأول لكرة القدم بأربعة أهداف لهدفين أمام نظيره إتحاد كلباء في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس استعدادا للموسم الجديد.

سجل رباعية النمور، أحمد جشك هدفين، وملابا، وجونيور في الدقائق 6 من ركلة جزاء، و28و40و49، فيما سجل ثنائية الإمبراطور، جواو فيغريدو وناصر نور في الدقيقتين 55و62.

وتعد مباراة اليوم، الودية السادسة لفريق الوصل بعدما التقى الفجيرة في مباراتين، وشباب الأهلي، وعجمان، والجزيرة، وخسر وفاز على الذئاب بذات النتيجة بهدف دون رد ، وخسر أمام فرسان دبي بهدفين، والجزيرة بهدف، وفاز على عجمان بخمسة أهداف

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