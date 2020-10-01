تأخر نتيجة الفحص تلغي مباراة الإمارات ومسافي الودية

المصدر: مسافي – محمد فضل

قدم سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي اعتذاره لاخوانه في رئاسة مجلس إدارة نادي الإمارات وذلك بسبب الظروف التي حدثت قبيل اللقاء الودي الذي كان مقرراً له مساء اليوم بملعب الصقور في رأس الخيمة ولكن تأخر نتيجة فحص فيروس " كورونا " لدى لاعبي مسافي أدى إلى الغاء المباراة بعد أن كان فريق الإمارات على أهبة الاستعداد للقاء الودي وقام لاعبوه باستلام نتيجة مسحة كورونا .

وأكد المحرزي بأن ما حدث خارج إرادة لاعبي وإدارة مسافي ونكرر اسفنا لأبناء عمومتنا ونعدهم في المرات القادمة بالتعويض متمنياً التوفيق للفريقين خلال الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق اعتبارا من الأسبوع المقبل .

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