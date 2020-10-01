خورفكان يضم مغربيين لفريق الطائرة

المصدر: خورفكان - محمد فضل



أكمل نادي خورفكان تعاقده مع الثنائي المغربي أسامة الأزهري، ومروان سامح، للانضمام لفريق شباب كرة الطائرة ضمن فئة المقيمين، وتم التوقيع بحضور خالد مراد الرئيسي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام للألعاب الجماعية، والكابتن محمد عبد الرحمن الحمادي المشرف الفني للعبة الكرة الطائرة.

ورحب خالد مراد باللاعبين المغربيين في خورفكان، مشيراً إلى أنه تم قيدهما ضمن فئة المقيمين، معرباً عن أمله باستفادة فريق شباب الطائرة من إمكانات اللاعبين الأزهري، وسامح في الفترة المقبلة.

من جانبهما عبر اللاعبان عن سعادتهما بالتوقيع مع إدارة خورفكان، وأشار الأزهري إلى أنهما سيبذلان قصارى جهدهما من أجل فريق شباب الطائرة.

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