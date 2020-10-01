أكاديمية العين جاهزة لعودة النشاط

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكد عبد الله علي مشرف أكاديمية نادي العين لكرة القدم، أن كافة الترتيبات الخاصة بعودة النشاط في أكاديمية الكرة مكتملة، وقال إن مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، اعتمد أعلى المعايير العالمية، والخاصة بإجراءات السلامة للجميع.

وذلك تحت إشراف اللجنة الطبية، والمكلفين بمهام حماية كافة المنتسبين للنادي، بمن فيهم أعضاء الفرق واللاعبين، وهناك استعداد كامل من كافة النواحي اللوجستية والطبية لعودة النشاط في الأكاديمية.

وأوضح أن أكاديمية الكرة، في أتم الجاهزية من النواحي الفنية لانطلاقة الموسم الجديد، حيث استقطب النادي أخيراً كوادر تدريبية على أعلى مستوى، من ضمنهم مدربون مواطنون على كفاءة عالية، وبدأ العمل فعلياً لتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بفرق الأكاديمية، وهناك جانبان تعمل عليهما الأجهزة الفنية لكل فريق، تحت مظلة المدير الفني، الأول عام لكافة اللاعبين، والثاني خاص بالمتميزين.

وحول إلغاء عدد من المسابقات لفرق الأندية السنية في الموسم الجديد، قال: في اعتقادي أن القرار مدروس بصورة دقيقة من كافة الجهات المعنية، لذلك تم تعميمه من قبل لجنة المسابقات على الأندية، حفاظاً على سلامة أبنائنا، خصوصاً الفئات الأصغر سناً، ونسأل الله العلي القدير، الصحة والسلامة للجميع.

وأضاف: ملتزمون في أكاديمية الكرة بالبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية، وكذلك بتنفيذ برامجنا الفنية، بناءً على توجيهات إدارة النادي، وحرصاً منا على مواكبة علامات التطور الخاصة بأبنائنا اللاعبين، الأمر الذي يتأسس عليه العمل في الأكاديمية، وندرك جيداً أهمية البرامج التحفيزية للاعبين من أجل تطوير مؤشرات أدائهم، لذلك ما زلنا مستمرين في تخصيص الجائزة الشهرية للاعب الأكثر التزاماً وتطوراً على كافة الأصعدة السلوكية والفنية والاجتماعية والأكاديمية، من خلال التقييم المشترك بين الأجهزة الفنية والإدارية، والأطقم الطبية، وأولياء الأمور، الشركاء الاستراتيجيين، بكل تأكيد، ويتم تسمية لاعب واحد من كل فريق شهرياً، للحصول على لقب نجم الشهر.

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