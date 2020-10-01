لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعتمد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الثانية

المصدر: وام

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها برئاسة أحمد يوسف بن درويش، الفرق المشاركة في النسخة الثانية لمسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 التي ستنطلق منافساتها في شهر نوفمبر المقبل.

وستشهد المسابقة هذا الموسم مشاركة 20 فريقا بعد أن شهدت الموسم الماضي مشاركة 10 فرق، حيث ستشارك فرق كل من: الفلاح، والموج، وريجنول سبورت، والحزم، وسيتي، ويونايتد، وسبورت سبوورت، وجامعة الدار، والهلال يونايتد، وكواترو، وأكاديمية تورنتو، ولا ليجا، ولافال يونايتد، والنجوم، والفرسان، واتلتيكو أريبيا، والاتحاد، وربدان ، وليوا ويونايتد سبورت.

واعتمدت اللجنة لائحة المسابقة بشكلها المبدئي، مع تكليف إدارة المسابقات بإعدادها بشكلها النهائي وتثبيت نظام المسابقة من كافة النواحي الفنية والإدارية وأعداد وفئات اللاعبين المسموح بتسجيلهم.

وأكد أحمد يوسف بن درويش أن انضمام عشرة فرق للمشاركة في مسابقة دوري الدرجة الثانية في نسختها الثانية، يعتبر أمرا إيجابيا سيزيد من متعة وقوة المسابقة التي شهدت الموسم الماضي تنافسا قويا ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يولي اهتماما كبيرا بهذه المسابقة التي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد نحو زيادة الفرق المسجلة بالدولة، وزيادة أعداد اللاعبين وفتح باب المشاركة للشركات الخاصة والجامعات والأكاديميات الكروية وغيرها.

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