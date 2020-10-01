فنية المحترفين الإماراتية تعتمد تثبيت إحصائيات اللاعبين

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت اللجنة الفنية برابطة المحترفين الإماراتية اعتماد تثبيت إحصائيات اللاعبين المترتبة على مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاما للموسم الماضي 2019-2020 والذي لم يستكمل. وتشمل هذه الإحصائيات عدد الأهداف المسجلة والبطاقات الصفراء والحمراء خلال المسابقتين في الموسم الماضي لغايات الإحصائيات فقط دون ترتب أي أثر قانوني آخر.

وفي هذا الصدد، قال حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية "جاء هذا القرار بعد دراسة شاملة من مختلف الجوانب الفنية والقانونية والمالية، حرصنا في اللجنة الفنية على الإبقاء على هذه الإحصائيات كونها فردية ومرتبطة باللاعبين دون أي أثر قانوني على الأندية المشاركة في المسابقتين. مضيفا "على ضوء هذا القرار، يحتفظ كل لاعب بالأرقام المسجلة في رصيده".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز