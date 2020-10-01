أندية الساحل الشرقي تُرحب بعودة الدوري

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وجد قرار عودة الموسم الكروي، بدءاً من الأسبوع المقبل، ترحيباً واسعاً من قبل قيادات أندية الساحل الشرقي، بعد توقف استمر لنحو 7 أشهر، وذلك بسبب تفشي جائحة «كورونا»، والتي شلت مفاصل الحياة في كل العالم.

من جانبه، وصف ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، قرار انطلاقة الموسم اعتباراً من الأسبوع المقبل، بالصائب، والذي يصب في مصلحة الأندية.

مشيراً إلى أن عودة النشاط، والذي تأخر كثيراً، جاء في وقته، من قبل رابطة دوري الخليج العربي واتحاد الكرة. وأشار اليماحي إلى أن الأندية استوفت كامل استعداداتها، سواء التي شاركت ضمن دوري أبطال آسيا، أو الأندية الأخرى التي استعدت محلياً، وذلك عبر إقامة المباريات الودية التي أفادت الأجهزة الفنية كثيراً.

وكشف اليماحي عن الاتفاق مع المحترف الأجنبي الرابع، دون ذكر اسمه، والذي سيكون حاضراً اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقال: نتمنى أن يظهر الفريق بالصورة الجيدة التي كان عليها خلال المباريات الودية الست التي خاضها، والتي عززت من استعداده.

التزام

بدوره، أوضح علي كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، أن قرار عودة المسابقات، جاء في وقته، ورحب الجميع به، داعياً إلى ضرورة الالتزام ببروتوكول اتحاد الكرة والرابطة، مؤكداً أن فريق كلباء، يبدو أنه على أهبة الاستعداد لانطلاقة أولى مباريات الموسم الكروي أمام الجزيرة في كأس الخليج العربي.

توقع

في حين، أكد أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة أن اتحاد الكرة، ورابطة دوري المحترفين، إلى جانب الجهات المعنية بالأمر، اختاروا التوقيت المناسب لانطلاقة المسابقات خلال شهر أكتوبر، والذي تكون فيه درجات الحرارة معتدلة، فضلاً عن وصول معظم الأندية إلى درجة كبيرة من الجاهزية.

ترحيب

كما رحب علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، بقرار العودة، والذي وجد الرضا والقبول من قبل إدارات الأندية، لافتاً إلى زوال أسباب تأجيل الانطلاقة من شهر سبتمبر إلى أكتوبر، وبات الجميع جاهزاً للدخول في معترك المباريات الرسمية. وقال بن عباد بأن استئناف الدوري، سيجنب الأندية مزيداً من الصرف على الفرق واللاعبين والأجهزة الفنية.

كما أنه سيختصر الوقت، مؤكداً أن تدريبات فريق العروبة تتواصل بشكل يومي، فضلاً عن خوض المباريات الودية، خاصة أن الجهاز الفني الجديد للفريق، بقيادة المدرب البلجيكي من أصل تونسي، فتحي العبيدي، اقترب من الوصول للتشكيلة الأساسية، في ظل التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين، وكذلك الأجانب والمقيمين.

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