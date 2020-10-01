الأهلي المصري يتعاقد مع «قاهر القطبين»

المصدر: (القاهرة- عماد الحسيني)

أنهى النادي الأهلي المصري إجراءات التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب فريق ماميلودي صن داونز، لتولي تدريب فريق الكرة الأول خلفاً للسويسري رينيه فايلر، ويوقع المدرب الجديد على عقد مدته موسمان، عند وصوله إلى القاهرة مساء اليوم، ومعه ثلاثة مساعدين هم، رولاني موكوينا مدرب مساعد، وكابيلو رانجوانا مدرب أحمال، وموسي ماتلابا محلل أداء، مع استمرار ميشيل إياناكوني مدرب حراس المرمى.وبدأت المفاوضات بين الأهلي وموسيماني خلال الأيام القليلة الماضية، وحظي المدرب بتأييد من أعضاء لجنة التخطيط بالأهلي.

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