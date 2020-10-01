شباب الأهلي يعود إلى تحضيراته بمعنويات جديدة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي اليوم، تدريباته استعداداً لبدء تحديات الموسم الجديد، بعد إعلان رابطة المحترفين أول من أمس، عن انطلاق مسابقات موسم 2020 ـ 2021 يوم 8 أكتوبر الجاري، بمباريات كأس الخليج العربي، على أن تبدأ مباريات دوري الخليج العربي يوم 16 من الشهر نفسه.

وتأتي العودة إلى التدريبات بمعنويات وروح جديدة، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب العودة صباح الأحد الماضي، فور نهاية مشوار «فرسان دبي» في دوري أبطال آسيا، بالخروج من الدور ثمن النهائي، على يد الأهلي السعودي، بالخسارة 3-4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

الجاهزية الفنية

لا يعاني شباب الأهلي من أي غيابات مؤثرة قبل العودة إلى تحضيراته للموسم المقبل، بل وصل لاعبوه إلى جاهزية فنية جيدة، بعد خوضهم 4 مباريات قوية في البطولة الآسيوية، لتكون أفضل استعداد للفريق لخوض المسابقات المحلية المطلوب فيها من «فرسان دبي» المنافسة القوية على الألقاب الثلاثة، وهي دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

كما استقرت أمور اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع البرازيلي كارلوس إداوردو، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الهلال السعودي، ومشاركته مع «فرسان دبي» في البطولة الآسيوية، والإعلان الرسمي أول من أمس، عن التعاقد مع هيلدون راموس (31 عاماً)، جناح منتخب الرأس الأخضر، في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع التعاون السعودي، وقبلها تم الإعلان عن عودة الأرجنتيني كارتابيا بنظام الإعارة.

البحث عن عروض

يتواجد مع الرباعي الأجنبي حتى الآن، الإسباني بيدرو كوندي، والذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وإن كانت هناك أكثر من علامة استفهام حول مستوى اللاعب منذ قدومه إلى قلعة «فرسان دبي»، إذ لم يظهر بالمستوى المعروف عنه عندما كان في بني ياس، وتبحث إدارة نادي شباب الأهلي، عن عروض لبيع بطاقة اللاعب أو إعارته قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

والبرازيلي ليوناردو، والذي أجرى أخيراً جراحة في أنكل القدم، والمنتظر أن تبعده لفترة طويلة عن الملاعب، ويتوقع أن تتجاوز الدور الأول، وهناك لاعبان مرتبطان بعقود مع الفريق، وهما السويسري ديفيد مارياني والأوزبكي عزيز غاييف.

ولا تبدو حظوظ مارياني كبيرة بالبقاء في شباب الأهلي، لعدم اقتناع الجهاز الفني بما يمكن أن يقدمه للفريق، رغم بقاء موسم كامل من عقده، وغاييف الذي قدم مستويات طيبة خلال دوري أبطال آسيا، والذي تم التعاقد معه لتمثيل الفريق في البطولة الآسيوية، وتشير الأنباء إلى محاولة إعارته إلى أحد الأندية خلال الدور الأول، ليعود إلى «فرسان دبي»، مع بداية المشاركة في نسخة 2021 من البطولة الآسيوية.

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