ورشة عمل لشرح البروتوكول المُحدث

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي ورشة عمل لشرح بروتوكول عمليات المباريات المُحدث والمعتمد من الجهات المختصة بالدولة والمتعلق بانطلاق المسابقات الكروية المحلية للموسم الرياضي 2021-٢٠٢٠.

وسيشارك بالورشة ممثلو جميع الأندية والأطقم الفنية والإدارية والطبية لمنتخباتنا الوطنية،

وتتضمن الورشة شرح البنود المستحدثة على البروتوكول، منها آلية إجراء الفحوصات وآلية التعامل مع الحالات الإيجابية، وتقسيم المناطق داخل الاستاد وتعقيم الاستاد وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب والإعلام وشؤون البث التلفزيوني وغيرها من الإجراءات.

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