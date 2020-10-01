زاناردي يخلف كانيدا في تدريب خورفكان

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

توصلت إدارة خورفكان إلى اتفاق مع البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر السابق لقيادة «نسور الخور» خلال الفترة المقبلة من موسم دوري الخليج العربي، وذلك خلفاً للإسباني راؤول كانيدا الذي اعتذر عن إكمال المهمة قبيل أسبوعين من انطلاقة الموسم.

ومن المرجح أن يحضر المدرب الجديد مباراة خورفكان ضد حتا الودية اليوم على ملعب نسور خورفكان.

من ناحية أخرى، لايزال لاعب خورفكان الكولومبي أورلاندو بيريو يتلقى العلاج بعد أن عاودته الإصابة من جديد خلال مباريات الفريق الودية الأخيرة.

وغاب أورلاندو لفترة ليست بالقصيرة، وذلك عقب تعرضه للإصابة الأولى خلال مباريات دورة الشارقة الودية التي أقيمت في أغسطس الماضي.

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