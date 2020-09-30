الوصل يلتقي كلباء وديا غدا

المصدر: دبي-علي شدهان

يلتقي فريق الوصل الأول لكرة القدم على ملعبه بزعبيل في الخامسة والربع من مساء غد الخميس، نظيره إتحاد كلباء في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد.

وتعد مباراة الغد، الودية السادسة لفريق الوصل بعد ودياته أمام الفجيرة في مباراتين، وشباب الأهلي، وعجمان، والجزيرة.

وحقق الوصل الفوز في مباراتين، على الفجيرة بهدف وحيد في المباراة الأولى، وعلى عجمان بخمسة أهداف لهدف، وخسر في 3 مباريات، بهدف دون رد أمام الفجيرة في المباراة الأولى، وبهدفين نظيفين أمام شباب الاهلي، وبهدف وحيد أمام الجزيرة.

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