ورشة عمل لاتحاد الكرة الإماراتي لشرح البروتوكول المُحدث للمباريات

المصدر: وام

ينظم اتحاد الإمارات لكرة القدم غدا "الخميس" عبر تقنية الاتصال المرئي ورشة عمل لشرح بروتوكول عمليات المباريات المحدث، والمعتمد من الجهات المختصة بالدولة لتطبيقه مع انطلاق المسابقات الكروية المحلية للموسم الرياضي 2020-2021 .

ويحاضر في الورشة - التي تشهد مشاركة ممثلي جميع الأندية والأطقم الفنية والإدارية والطبية لمنتخباتنا الوطنية - كل من الدكتور مصطفي السيد الهاشمي رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول، والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد إبراهيم، ومبخوت الهاجري، ومحمد علي سرور، أعضاء اللجنة ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة .

وتتضمن الورشة شرح البنود المستحدثة على البروتوكول منها آلية إجراء الفحوصات، وآلية التعامل مع الحالات الإيجابية في حال ظهورها، وتقسيم المناطق داخل الاستاد وتعقيم الاستاد وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب والإعلام وشؤون البث التلفزيوني وغيرها من الإجراءات.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أهمية الورشة التي تأتي استكمالا للورش التي نظمت خلال الفترة الماضية لشرح كافة البنود المتعلقة ببروتوكول عمليات المباريات خاصة البنود الجديدة التي تم إضافتها مؤخرا .

وثمن الأمين العام جهود الجهات المختصة بالدولة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، مشيدا كذلك بحرص الأندية على تطبيق البروتوكول بالشكل المثالي.

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