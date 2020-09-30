زاناردي يتولى تدريب خورفكان خلفاً لكانيدا

المصدر: خورفكان – محمد فضل

توصلت إدارة خورفكان إلى اتفاق مع البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر السابق، ليقود نسور الخور خلال الفترة المقبلة من موسم دوري الخليج العربي، وذلك خلفاً للإسباني راؤول كانيدا، الذي اعتذر عن عدم إكمال المهمة قبيل أسبوعين على انطلاقة مسابقة الموسم.

ومن المرجح أن يكون المدرب الجديد زاناردي حاضراً لمباراة خورفكان ضد حتا الودية المقامة غداً الخميس على ملعب نسور خورفكان.

من ناحية أخرى لا يزال لاعب خورفكان الكولومبي أورلاندو بيريو يتلقى العلاج بعد أن عاودته الإصابة خلال مباريات الفريق الودية الأخيرة. وغاب أورلاندو لفترة ليست بالقصيرة وذلك عقب تعرضه للإصابة الأولى خلال مباريات دورة الشارقة الودية، التي أقيمت في أغسطس الماضي.

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