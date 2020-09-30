لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعرض مخرجات ورش العمل

المصدر: وام

عقدت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الخامس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبمشاركة سالم عبد الله الشامسي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وكل من صالح المرزوقي، وإبراهيم المنصوري، وحمد بن حنيفة، وعوض مسري، وفاطمة العامري أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى علي الطريفي مدير إدارة الحكام وخالد الدوخي المدير الفني وأحمد يعقوب مسؤول فني المُقيّمين والمحاضرين ومحمد العشماوي مقرراً.

واطلعت اللجنة على التقرير الفني لنشاط إدارة الحكام خلال شهر سبتمبر والذي تضمن دورة تدريبية وورشة عمل تطويرية لمُقيّمي الحكام، ومعسكر داخلي لحكام الصف الثاني، ودورة تدريبية لتقنية حكم الفيديو المساعد " VAR " بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما اطلعت اللجنة على مخرجات ورش العمل التي عقدت لمجموعات حكام تقنية الفيديو أيام 23 ، 24 ، 29 ، 30 سبتمبر الجاري والتي ستختتم فعالياتها الأسبوع المقبل، وورشة عمل حكام الفريق الأول التي تناولت شرح كيفية تطبيق حالة لمسة اليد غير المتعمدة من قبل اللاعبين، بالإضافة لورشتي عمل تنشيط وتطوير خبرات حكام المراحل السنية بالإضافة إلى تقرير نشاط المُقيّمين وحكام كرة قدم الصالات.

واستعرضت إدارة الحكام المواد التعليمية المستحدثة التي تمت إضافتها مؤخراً على نظام التعلم الإلكتروني للحكام، وتضمنت مجموعة من حالات التسلل مصحوبة بتعليق صوتي من أحد أفراد فريق العمل بالإدارة لشرح كيفية اتخاذ القرارات المناسبة حسب كل حالة. وتقرر تواجد أحد أعضاء اللجنة للإشراف على الاختبارات البدنية التي تجرى للحكام بدءاً من المرحلة المقبلة.

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