«فيفا» يؤجل استلام قائمة الحكام الدولية إلى نوفمبر

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي»، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرر تأجيل استلام قائمة الحكام المرشحين لنيل الشارة الدولية إلى نوفمبر المقبل، بدلاً من أكتوبر، بسبب عدم انطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد في عدد من دول العالم، وتفشي جائحة «كورونا» المستجد كوفيد 19، وبناء عليه، تقوم لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بإعادة تقييم الموقف من جديد، لاختيار القائمة الدولية للموسم الجديد، المقرر انطلاقته خلال أكتوبر المقبل.

كما علم «البيان الرياضي»، أن التوجه داخل لجنة الحكام، يشير إلى تصعيد وجه شاب للقائمة الدولية، التي خلت باعتذار واعتزال يعقوب الحمادي، على إثر الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي، وهناك 5 وجوه شابة من الحكام الواعدين، يتنافسون على نيل شارة المقعد الخالي، من أبرزهم سلطان محمد، أحد أبرز العناصر التحكيمية التي برزت في الآونة الأخيرة، وعضو فريق الواعدين في الاتحاد الآسيوي، وستقوم لجنة الحكام، بإسناد مهمة إدارة المباريات عند انطلاقة الموسم الكروي، إلى الكوادر الشابة، ومن يثبت جدارته وتميزه خلال المباريات، سيتم تزكيته وترشيحه للشارة الدولية.

يذكر أن القائمة الدولية في الموسم الماضي، تضم كلاً من: محمد عبد الله، عمار الجنيبي، عادل النقبي، عمر آل علي، أحمد عيسى، يحيي الملا، فيما اعتذر يعقوب الحمادي للإصابة، وتضم قائمة الحكام الدوليين المساعدين، محمد أحمد، حسن المهري، أحمد الراشدي، جاسم عبد الله، زايد داوود، مسعود حسن، راشد النعيمي، جمعة المخيني، سبت عبيد.

تدريبات

على جانب آخر، يواصل قضاة الملاعب تدريباتهم المستمرة في مختلف مراكز التدريب المنتشرة بالدولة، استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، تحت إشراف مدربي اللياقة البدنية في اتحاد الكرة، بعد أن أتموا تنفيذ عدد من البرامج التطويرية خلال الفترة الماضية. لاستكمال متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لترخيص 6 حكام ساحة، والذين تم تصعيدهم من الفريق الثاني، و6 حكام مساعدين، و6 مساعدين لحكم الفيديو، الذين سبق أن شاركوا في دورة الـ «VAR»، التي نظمها اتحاد الكرة، وقدم محاورها الهولندي مايك فان ديروست مدير برنامج تقنية حكم الفيديو المساعد بالفيفا.

من جهتها، تولي لجنة الحكام، برئاسة علي حمد البدواوي، اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بأداء قضاة اللاعب، بما يتواكب مع الطموحات، كما تهتم اللجنة والإدارة التنفيذية، والتي تضم علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، بمنح الفرصة أمام جيل جديد من العناصر الشابة الموهوبة.

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