مدربون تحت المجهر في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

رغم أن أندية دوري الخليج العربي اعتمدت مبدأ الاستقرار الفني على صعيد المدربين عقب إلغاء الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا، وإبقاء 9 أندية على مدربيها، فيما طال الإحلال والتجديد للأجهزة الفنية 5 أندية، إلا أن هناك العديد من الأسماء التي سيسلط عليها الضوء وتصبح تحت المجهر في الموسم الجديد، انتظاراً لما ستقدمه مع فرقها خلال الموسم.

وباستثناء الثلاثي شباب الأهلي دبي والشارقة والعين الذين عادوا للمنافسات الرسمية باستكمال دوري أبطال آسيا، وإن كان مدربو شباب الأهلي والعين أحد أبرز المدربين الذين يخضعون للتقييم،

هناك أكثر من مدرب آخر ستتجه نحوه الأنظار لمعرفة ما يمكن تقديمه مع فريقه سواء أكان مستمراً من الموسم الماضي، أبرزهم الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل، والهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أو المدربين الجدد الذين سيظهرون في تجارب جديدة لأول مرة مع أندية دوري الخليج العربي مثل الروماني دانييل إيسايلا في بني ياس.

والصربي الكسندر فيسيلينوفيتش في الظفرة، ورازوفيتش الذي يخوض تحدياً جديداً مع الوحدة بعد تجربته على مدار الموسمين الماضيين مع الظفرة، فيما رحل عن خورفكان الإسباني راؤول كانيدا قبل بدء الموسم رسمياً.

رازوفيتش

ينتظر جمهور الوحدة ظهور رازوفيتش مع العنابي في تجربة جديدة يخوضها المدرب الصربي القدير الذي نجح في تقديم نفسه بشكل جيد على مدار الموسمين الماضيين مع الظفرة بعدما حقق نتائج جيدة مع «فارس الظفرة» ووصل بالفريق إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين متتاليتين، فضلاً عن نتائج إيجابية على صعيد دوري الخليج العربي، مما جعل إدارة الوحدة تضع ثقتها في المدرب الصربي.

وتأتي التوقعات في صالح رازوفيتش خاصة مع اختلاف الإمكانيات ما بين الظفرة والوحدة الذي يدخل كل موسم باعتباره مرشحاً للمنافسة رغم غياب لقب الدوري عنه منذ 10 سنوات.

ريجيكامب

أحد أكثر المدربين الذين ستتجه إليهم الأنظار في الموسم الجديد مع الوصل، إذ رغم حالة الاستياء من نتائج المدرب الروماني مع الإمبراطور منذ توليه المهمة في عام 2019 وعدم نجاحه في إحداث التغيير المنتظر في قلعة الفهود، وابتعاد الفريق تماماً عن المنافسة على أي بطولة والخسارة بنتائج كبيرة مكررة، إلا أن إدارة النادي فضلت استمراره أملاً في ظهور مغاير منتظر في الموسم الجديد.

بيدرو إيمانويل

سيكون البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين واحداً من أبرز الأسماء الذين تضعهم الجماهير تحت المجهر خاصة وأن جماهير «الزعيم» اعتادت وضع المدرب في دائرة التقييم المستمر، لاسيما وأن الفريق فشل في عبور دور المجموعات بدوري أبطال آسيا ووداعه المخيب للبطولة، وقاد بيدرو العين في 12 مباراة ما بين الدوري والآسيوية منذ توليه المهمة في يناير الماضي، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر 3.

دانييل إيسايلا

تحول بني ياس إلى المدرسة الرومانية بتعاقد «السماوي» مع دانييل إيسايلا خلفاً للألماني وينفريد شايفر، إذ يعول بني ياس كثيراً على المدرب الجديد الذي يملك سيرة ذاتية جيدة، حيث قاد صاحب الـ 49 عاماً فريق استرا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر الروماني، بالإضافة إلى وصافة الدوري والتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الأوروبي، وخاض إيسايلا مع بني ياس 3 مباريات ودية مع فريقه حتى الآن.

مارسيل كايزر

سيكون الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة تحت المجهر خلال الموسم الجديد، خاصة وأنه مستمر مع الفريق منذ الموسم الماضي إلا أن الجزيرة لم يظهر كمنافس قوي وابتعد عن الأداء المعروف عنه لاسيما وأن الفريق يمتلك أسماء رنانة من اللاعبين، ورغم ذلك لم ينجح في تحقيق الاستفادة القصوى من قائمة النجوم في قلعة الجزيرة.

جيرارد زاراغوسا

رغم التخوف في البداية من إسناد المهمة إلى الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرباً لشباب الأهلي بعد عمله كمدرب لفريق 21 سنة إلا أن المدرب ظهر بشكل جيد إلى حد ما مع الفريق في مباريات دوري أبطال آسيا بتحقيقه فوزين متتاليين على شهر خودور الإيراني قبل التعادل الأخير مع باختاكور، وقيادته لـ «الفرسان» لدور الـ 16، حيث كان قد قاد الفريق في مباراة واحدة الموسم الماضي قبل إلغائه بالفوز على عجمان بخماسية لتعلن إدارة النادي ثقتها في المدرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز