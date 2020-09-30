الحياة تعود إلى ملاعب الإمارات

المصدر: دبي- العوضي النمر

أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن عودة مسابقات النشاط الرياضي في الدولة، وبإجراءات وضوابط محددة، تضمن الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقرر اتحاد كرة القدم، بالتنسيق مع رابطة المحترفين انطلاق الموسم الجديد، بداية من 8 أكتوبر المقبل بمسابقة كأس الخليج العربي، فيما تنطلق مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بداية من 9 أكتوبر المقبل، بمشاركة أندية الدرجة الأولى.

أما بطولة دوري الخليج العربي فستنطلق في 16 أكتوبر المقبل بإقامة الجولة الأولى على مدار يومين 16 و17 أكتوبر، يستضيف في يومها الأول الوحدة فريق حتا في السادسة والربع مساء، ويحل عجمان ضيفاً على الظفرة في التوقيت نفسه. وتتواصل منافسات اليوم الأول بلقاء الفجيرة والشارقة في التاسعة مساء، والوصل وبني ياس في التوقيت ذاته.

فيما سيشهد اليوم الثاني للجولة إقامة ثلاث مباريات، تقام مباراتان في السادسة والربع مساء، الأولى تجمع اتحاد كلباء وشباب الأهلي، وفي المباراة الثانية يلتقي العين وخورفكان. وتختتم الجولة بمواجهة النصر لفريق الجزيرة في التاسعة مساء. ومن المقرر أن يختتم الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 13، يومي 4 و 5 يناير 2021.

وسيتم خلال الأيام المقبلة تحديد المواعيد الرسمية لانطلاقة المباريات، وتعميمها على الأندية. وكان «البيان الرياضي» قد انفرد، أمس، بتفاصيل انطلاقة الموسم الكروي الجديد. كما تقرر إيقاف تدريبات فرق الأشبال تحت 12 سنة ومدارس الكرة في جميع الأندية اعتباراً من الأمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر. ومن جهته، أشاد أحمد يوسف بن درويش رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بالجهود المبذولة من الجهات المختصة بالدولة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشيداً كذلك بالتزام جميع الأندية بتطبيق البروتوكول المعتمد خلال التدريبات والمباريات الودية.

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