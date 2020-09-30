سبع ومينديز يلتحقان بمنتخبي بلديهما

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

يغادر الثنائي ضياء سبع وريان مينديز خلال الأيام القليلة المقبلة تحضيرات فريقهما النصر من أجل الالتحاق بمنتخبي إسرائيل والرأس الأخضر، حيث يخوض ضياء مباراتين مع منتخب بلاده، الأولى يوم 8 أكتوبر المقبل ضد اسكتلندا ضمن تصفيات يورو 2020 والثانية في إسرائيل أمام منتخب التشيك في إطار مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

فيما وجه مدرب الرأس الأخضر الدعوة لريان مينديز للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام منتخبي أندورا على ملعبه (7 أكتوبر)، وغينيا في البرتغال 10 أكتوبر المقبل استعداداً لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

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