حمدان بن راشد لإدارة النصر ولاعبيه: واصلوا العمل ليكون العميد دائماً في القمة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حثّ سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، مجلس إدارة النادي ولاعبيه على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود حتى يكون العميد دائماً في القمة، موجّهاً الشكر لهم جميعاً على زيارتهم لسموه للاطمئنان عليه عقب عودته من الرحلة العلاجية سالماً معافى.

وقال سموه في رسالته التحفيزية لإدارة النصر ولاعبيه: «أشكركم على هذه الزيارة، وأبشركم أنا بخير والحمد لله، وأتمنى منكم أن تواصلوا العمل والتقدم لرفعة نادي النصر حتى يكون دائماً في القمة».

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، بقصر سموه في زعبيل، مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، يتقدمهم أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، بجانب الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريقنا الأول لكرة القدم.

حيث قدموا التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عودته سالماً مُعافى إلى البلاد عقب نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسموه، مُعربين عن سعادتهم المتجددة بلقاء سموه، والذي يُشكل دائماً دافعاً ودعماً استثنائياً للفريق.

وعمت الأسرة النصراوية والرياضية بشكل عامّ فرحة كبيرة، بعودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى أرض الوطن سالماً وبصحة جيدة، وذلك من خلال الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام نادي النصر بتزيين أسوار النادي وإضاءة استاد آل مكتوم وكافة المرافق المحيطة به باللون الأزرق، وبث فيديوهات تحمل أشعاراً احتفالية بعودة سموه بالسلامة من الرحلة العلاجية.

كما بثّ الحساب الرسمي للنادي في وقت سابق، مجموعة من مقاطع فيديو لنخبة من نجوم كرة القدم العالمية، عبّروا عن فرحتهم بسلامة سموه وتمنوا له موفور الصحة والعافية.

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