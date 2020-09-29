الوحدة يختبر البرتغالي سالوماو لودي في فئة المقيمين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يخضع البرتغالي سالوماو لودي للاختبار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تمهيداً للتعاقد معه في فئة المقيمين.

ويلعب لودي (18 عاماً) كلاعب وسط ارتكاز، وقضى فترة معايشة مع فريق الرديف قبل تصعيده للتدريب مع الفريق الأول في معسكر العنابي في دبي، وهو من أصول أنغولية ويمتلك بنية جسمانية قوية رغم صغر سنه، ولعب في صفوف فريق الشباب بنادي بوافيستا البرتغالي.

وفي حال اقتناع الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الوحدة بإمكانات اللاعب سيتم تسجيله في فئة المقيمين للموسم الجديد.

ويواصل الوحدة تدريباته في معسكره الإعدادي بدبي، إذ يخوض الفريق مباراة ودية مع الجزيرة الجمعة على ملعب شباب الأهلي في ختام المعسكر، على أن يعود لمواصلة تدريباته في أبوظبي عقب نهاية المعسكر استعداداً للموسم الجديد.

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