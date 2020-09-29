دبا الفجيرة يضم الحفيتي قادماً من خورفكان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ضم دبا الفجيرة اللاعب أحمد الحفيتي «30 عاماً» قادماً من خورفكان في صفقة انتقال حُر، وسبق أن لعب الحفيتي لفريق الفجيرة خلال فترة تواجد المدرب الأرجنتيني دييغو مارادونا المدير الفني للذئاب سابقاً، وتلقى اللاعب الإشادة من قبل مارادونا ليهديه الأخير كرة من «الكريستال» لظهوره بمستوى جيد مع الفريق قبل ثلاثة مواسم من الآن.

ورحب جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة باللاعب أحمد الحفيتي، متمنياً له التوفيق مع النواخذة.

من ناحية أخرى تقام بعد غدٍ عدد من المباريات الودية، حيث يلاقي الشارقة على ملعبه بالحزانة الحمرية في أول مباراة للشارقة بعد انتهاء مشاركته ضمن مجموعات دوري أبطال آسيا والمقامة هذه الأيام، فيما يلتقي العروبة بالتعاون على ملعب الأول بالساحل الشرقي، وأيضاً يواجه الإمارات جاره مسافي برأس الخيمة، ويستقبل خورفكان ضيفه حتا، وتعتبر هذه المباراة الأولى لمدرب خورفكان المؤقت بدر صالح الذي حل بديلاً عن الإسباني راؤول كانيدا الذي اعتذر عن عدم إكمال المهمة.

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