"المحترفين الإماراتية" تناقش مستجدات الخطة الاستراتيجية

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعه الدوري الثالث لموسم 2020-2021 ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد".

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضره كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية لعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، شكر خلالها القيادة الرشيدة وخط الدفاع الأول وكافة العاملين في القطاعات المعنية على التعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأشاد بجهود الجهات المختصة وفريق عمل الرابطة واتحاد الإمارات لكرة القدم لعودة النشاط الرياضي في أكتوبر المقبل، كما أثنى الجنيبي على جهود الأندية المحترفة ودعمها المتواصل للرابطة.

وأكد الجنيبي ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لإنجاح المسابقات والنهوض بكرة القدم الإماراتية.

واطلع مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق وتقرير الإنجاز، وتواصل الاجتماع بالاطلاع على مستجدات بروتوكول المباريات واستئناف الموسم الرياضي.

وتواصل الاجتماع بعرض تقرير عن مستجدات الخطة الاستراتيجية 2020-2030 تضمن نتائج الخلوة الاستراتيجية التي عقدتها الرابطة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري مع كل من الدوري الياباني – الدرجة الأولى، الدوري السويدي الممتاز، الدوري الإسباني للدرجة الأولى القدم ودوري كرة القدم الإنجليزي.

وكانت الرابطة قد حرصت على الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية في إطار رسم خارطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2030-2020.

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